Un weekend per dimore

Elisa StrainiLa Valtellina dei palazzi nobiliari e santuari del 500-600. Le degustazioni di selezionati tè con sottofondo di musica classica nelle dimore della Brianza. O la riscoperta di antiche ricette, visite guidate tematiche e rievocazioni.Le ville storiche tra Milano e il Lago di Como e a tutta la Lombardia - si svelano nei modi più originali. Le iniziative sono proposte da Villago, tour operator che mette in rete castelli e dimore nobiliari del territorio con un fitto programma che spazia tra arte, gusto, musica e intrattenimento. Questa domenica per esempio, in Valtellina, di tappa in tappa tra i borghi ai piedi delle montagne si va alla scoperta dei palazzi nobiliari fino ad arrivare al cinquecentesco santuario di Tirano, considerato, con i suoi affreschi, tra i più suggestivi siti religiosi della zona. E sempre domenica, si può partecipare alla visita guidata a Villa Pesenti Agliardi, gioiello neoclassico nella Bergamasca, circondata dal parco realizzato su antico progetto dell'architetto austriaco Leopoldo Pollack. Ma altre tappe sono già in programma fino alla fine del mese. Il 15 luglio a Villa Taverna di Triuggio, nel territorio di Monza e Brianza, ospita Un tè con Hayez. I partecipanti che vengono accompagnati nell'Ottocento, in una sorta di viaggio nel tempo fatto di narrazioni sulla vita in villa, rituali, degustazione di tè e dolci molto apprezzati all'epoca come la torta cioccolato e noci e la torta mandorle e carote, con musiche al pianoforte di sottofondo e con i racconti di una storica dell'arte sulla figura del pittore Hayez, grande amico del conte Lorenzo Taverna e spesso ospite della villa, tanto da lasciare in dono alcune opere che si possono ancora oggi ammirare.Info sui programmi villago.it.