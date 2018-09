Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un Vincent Van Gogh speciale, che ha saputo attirare elogi da più parti all'ultimo Festival di Venezia: grazie alla sua interpretazione in At Eternity's Gate, diretto da Julian Schnabel, Willem Dafoe è stato uno dei volti che più ha caratterizzato la mostra del cinema appena conclusa sulla Laguna. E ha ottenuto il meritato premio Coppa Volpi, uno dei pochi riconoscimenti accolto con soddisfazione unanime dalla critica cinematografica.Prestigiosa è dunque la presenza dell'attore americano domani al Cinema Spazio Oberdan (ore 21.15), anche se per un altro film. Insieme alla moglie e regista italiana Giada Colagrande, Dafoe incontra il pubblico e presenta Padre (2016), storia di una donna (la stessa Colagrande) che elabora il lutto della morte del padre (interpretato dal cantautore Franco Battiato). Presentato al Festival di Lucca 2017 e in cartellone giovedì 13 al Regent Street Cinema di Londra, Padre è l'occasione per i due coniugi e attori di spiegare il loro rapporto umano e professionale.(F.Gat.)