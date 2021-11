Un viaggio che dal buio conquista la luce che rende lo spettatore opera d'arte. È Aura The immersive light experience, installazione di digital art alla Fabbrica del Vapore. Realizzato dagli italiani Pepper's Ghost e Sila Sveta, il progetto materializza la luce partendo dal concetto orientale dell'aura che circonda tutti i corpi, con il pubblico che diventa attore principale e crea una dimensione viva e pulsante nell'interazione tra fasci di luce, proiezioni mapping con immagini 3D ed effetti unici.

Pensata come una «scatola nella scatola», una grande black box dentro la Fabbrica del Vapore, con pareti alte dieci metri e le proiezioni su un pavimento interattivo che cambia con i movimenti delle persone. «Aura è molto comprensibile», spiegano gli ideatori «l'esperienza dura 25 minuti e i bambini si divertono, perché toccando delle cose se ne creano subito altre». Nessun problema sul fronte della sicurezza: gli spazi alla Fabbrica del Vapore sono immensi e ci possono stare al massimo 60 persone distribuite su 1200 metri quadrati.

Fino al 9 gennaio. Via Procaccini, 4. Tutti i giorni. Orari diversi. Biglietto 18,50/14 euro. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

