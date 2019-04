Un uomo è morto per un malore, presumibilmente per overdose all'interno del cosiddetto bosco dello spacciò di Rogoredo. È accaduto ieri, poco dopo le 14, quando il 118 è stato chiamato da un altro frequentatore che ha capito che il tossicodipendente stava male. I medici lo hanno inviato in codice rosso all'ospedale di San Donato Milanese, dove però è deceduto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto, si tratta di un uomo di 50 anni, con precedenti. Critico l'assessore alla Sicurezza regionale Riccardo De Corato: «Quanto successo dimostra che mesi di discussioni, proposte, allarmi non sono serviti a molto. Forse è tempo di sperimentare nuove forme di controllo del territorio e contrasto dello spaccio con droni e telecamere, come in altri parchi lombardi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA