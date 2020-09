Un teatro nato per combattere. Factory32 si rispecchia nella tenacia e nell'eleganza del suo direttore artistico Valentina Pescetto: piccolo spazio dalle grandi ambizioni nato due stagioni fa in via Giacomo Watt, a due passi dai Navigli, Factory32 ha dovuto affrontare da neonato l'emergenza da pandemia. Adesso riapre, da ottobre a maggio, con un cartellone fitto ancorché con una platea a posti dimezzati (40 su 80). «La cultura non deve fermarsi, tanto più in un momento storico come questo», è la convinzione di Pescetto.

Il via dal 16 con biograVIE, nuova regia di Alberto Oliva con Carlo Decio protagonista. Tra i titoli più intriganti spicca un testo che avrebbe dovuto andare in scena nei mesi del lockdown, Fail di Francesca Franzé, con Michele Marinello e la stessa Franzé (foto), cronaca autobiografica del fallimento di una piccola impresa. Caustico sulla degenerazione della tv della supposta realtà è invece La culla (22-24 gennaio) di e con Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima, due concorrenti affamati di celebrità. Ad alto tasso di comicità è The Ridere di Salvatore Aronica, con Stefano Barra e lo stesso Aronica, storia di un duo comico che proprio non fa ridere. Tra i classici, un'interessante rilettura de Il Calapranzi di Harold Pinter con Gianluca Sollazzo e Vincenzo Paladino, pronti a invertirsi i ruoli da sera a sera. (F.Gat.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA