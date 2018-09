Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un salotto temporaneo nel quale concentrare parole, immagini e musica: è qui che si accomoderanno da oggi fino ad aprile in appuntamenti mensili i personaggi protagonisti di Off al Mondandori Store di piazza Duomo. La rassegna ideata e condotta dall'attore e regista Edoardo Sylos Labini porta in città, a confrontarsi con i propri ricordi e col pubblico, protagonisti di mondi diversi il cui comune denominatore è essere italiani di talento, e dunque veicoli di cultura e identità.«Ciò che dobbiamo difendere nel nostro paese spiega Sylos Labini e proprio così, Cultura e Identità, si chiama la rete nella quale sto riunendo associazioni culturali e intellettuali non conformi, per recuperare quelle radici che stiamo perdendo». Dopo l'atleta paralimpica Giusy Versace che è stata ospite pochi giorni fa, il 17 ottobre ci sarà il filosofo Diego Fusaro, il 7 novembre la criminologa Roberta Bruzzone e via via il critico d'arte Vittorio Sgarbi, lo chef stellato Carlo Cracco.+La formula di Off è, spiega Sylos Labini, «quella di un incontro amichevole, nel quale oltre al protagonista e a me, ci sarà il cantautore Daniele Stefani. Non mancheranno proiezioni di immagini inedite degli ospiti». Fino al 16 aprile. Piazza Duomo, 1. Ore Off. Ore 19, ingresso libero, info eventi.mondadoristore.it. (F.Gat.)