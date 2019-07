Un residente su due sale sui mezzi

Il record di Parigi - dove il 69,3 per cento dei residenti usa i mezzi pubblici abitualmente - è ancora lontano, ma i dati sulla mobilità di Milano distanziano di molto la media italiana. Secondo un'indagine della Cgil, il 48,3 per cento dei milanesi utilizza la cosiddetta mobilità collettiva (che siano bus, tram, metropolitrana o treni del PAssante ferroviario), per spostarsi entro i confini urbani. Prossimo obiettivo, raggiungere i risultati di Londra, dov il 52,6 per cento dei residenti usa i mezzi pubblici.

Restando al panorama italiano, nessuna città si avvicina alla performance del capoluogo lombardo. Secondo la Cguil, a Roma la percentuale di chi sceglie i mezzi - pagando 1,50 euro per il biglietto singolo che vale 100 minuti e non può essere timbrato due volte - si ferma al 28,9 per cento. A Bologna, dove il ticket vale 75 minuti e costa 1,30 euro, la quota di chi usa i mezzi si ferma al 25,6, mentre a Torino - dove per una corsa sui mezzi urbani e suburbani (fino ai Comuni della prima cintura) si spende 1,70 euro, con ticket da 100 minuti di validità - la percentuale di chi va con i mezzi pubblici è del 23.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

