Un Pipita d'oro ritrovato, salvagente Bonucci

SZCZESNY 6

Miranchuk lo uccella dopo una dozzina di minuti. Per il resto normale amministrazione. Bonucci poi lo salva dal gol certo con salvataggio sulla linea nella ripresa.

DANILO 5,5

L'aria di Mosca non gli fa bene. Poco reattivo, non sfrutta l'occasione che Sarri gli ha concesso.

BONUCCI 6,5

Vero, si perde Miranchuk nell'occasione del pari della Lokomotiv, ma salva sulla linea nella ripresa il 2-1 di Joao Mario.

RUGANI 5

Dov'è finito il giocatore lanciato proprio da Sarri a Empoli? Boh, anche per lui un'occasione buttata via.

ALEX SANDRO 6

Un compitino facile, senza clamori.

KHEDIRA 6

L'affidabile diesel che non tradisce mai. E questo anche Sarri lo sa benissimo (25' st Douglas Costa 7,5: un gol bellissimo, da giocoliere, con una serpentina che da sola vale il prezzo del biglietto. Bene, bravo, bis).

PJANIC 5

Grigio, come la giornata di Mosca. Indisponente.

RABIOT 5,5

Non gli manca la volontà. L'ex Psg alterna errori a buone giocate, con un paio di recuperi lusinghieri.

RAMSEY 6

Scippa il gol a CR7, dopo l'erroraccio di Guilherme. Un lampo in una partita senza altri sussulti (19' st Bentancur 6: l'uruguagio è decisamente più dinamico in fase di proposizione).

CRISTIANO RONALDO 6

Intendiamoci, nulla di clamoroso per CR7. Però ci mette lo zampino sul primo vantaggio e crea un paio di situazioni pericolose per la Lokomotiv (36' st Dybala ng).

HIGUAIN 6,5

Nulla da dire: il Pipita è rigenerato dalla cura del suo mentore Sarri. Costruisce un paio di azioni pericolose ed è pure prezioso nel gioco di sponda.

SARRI 6,5

Missione compiuta: agli ottavi con due turni d'anticipo. Conte e Allegri non ci erano riusciti.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

