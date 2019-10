Un Pipita d'oro e Pjanic da leccarsi i baffi

SZCZESNY 6

Spettatore non pagante. Normale amministrazione, si permette pure un'uscita avventata.

CUADRADO 7

Il jolly di Sarri non delude. A volte si prende qualche licenza poetica ma il suo dovere lo fa alla grande e, quando attacca, sa far male. Per davvero.

BONUCCI 7

Diligente e concentrato. Riesce ad anestetizzare chiunque. Regale.

DE LIGT 7

In rapida crescita. Fisicamente è imperioso. Bravo in un paio di anticipi, inizia a capire come stare in campo con Sarri.

ALEX SANDRO 6

Appena rientrato dal Brasile (lutto famigliare), svolge il suo compito senza particolari sbavature.

KHEDIRA 6,5

A centrocampo la sua presenza si sente. Sa sempre dove posizionarsi. Il saggio del gruppo (27' st Bentancur 6: minuti di sostanza per ricordare a Sarri che c'è anche lui).

PJANIC 7,5

Il pianista bianconera suona la sua musica e scrosciano gli applausi. Accarezza la palla in maniera raffinata. Spirituale.

MATUIDI 6,5

In costante e perpetuo movimento. Pressa chiunque, anche gli steward. BERNARDESCHI 6,5

Schierato a sorpresa, fatica enormemente nella prima frazione poi il gol che lo libera. Da coccolare, il talento è evidente (30' st Ramsey 6: qualche giocata per prepararsi al derby d'Italia).

HIGUAIN 8

Alla prima palla giocabile, il Pipita ricorda a tutti che è un bomber di razza. E il bottino personale poteva anche essere più corposo. Spaziale anche in versione spalla di CR7. Campione ritrovato (37' st Dybala 6,5: un assist al bacio).

CRISTIANO RONALDO 6

Fallisce tre clamorose occasioni da gol ma, alla fine, trova la via della rete, su assist di Dybala.

SARRI 7

Porta a casa una vittoria preziosa e si prepara al meglio per il big match con l'Inter. Turnover mirato ed efficace.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

