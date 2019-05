Un piccolo giallo alla scuola dell'infanzia comunale in largo Scalabrini 7, in zona Giambellino. Ieri mattina i 163 bambini che frequentano l'istituto sono stati evacuati a causa di un forte odore di gas che ha provocato problemi respiratori ad alcuni di loro. Il punto è che i vigili del fuoco intervenuti non sono stati in grado di trovare la perdita. Semplicemente perché non c'era. Dopo ore di ricerca e analisi sono arrivati alla conclusione che l'eventuale sostanza urticante percepita dai piccoli arrivava dall'esterno.

L'allarme è scattato poco prima delle 10, quando un gruppo di bambini ha manifestato sintomi all'apparato respiratorio, con tosse e occhi arrossati. A quel punto è stato deciso di far uscire tutti i presenti: 163 minori più i 19 adulti tra insegnanti e operatori scolastici. I carabinieri li hanno trasferiti nella vicina mensa, una struttura adiacente ma separata dal luogo dove sono stati avvertiti i malori. Per 14 piccoli e 2 docenti è stato necessario l'intervento dei paramedici del 118 ma nessuno è stato ricoverato in ospedale. Sul posto è stata inviata l'Arpa per accertare l'origine del gas e l'eventuale pericolosità dell'aria esterna ma, al momento, sembra che non sia stato registrato nessun parametro fuori norma.

Nessuno riesce a risolvere il rebus di questa epidemia improvvisa. Non può essere stata provocata da una suggestione collettiva, in quelle aule c'era davvero qualcosa che non andava ma da dove provenisse resta un mistero. Proprio per approfondire le ricerche ed escludere qualunque tipo di contaminazione, la direzione dell'istituto in accordo con le autorità ha deciso che oggi l'asilo resterà chiuso.(S.Gar.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

