Un parco giochi con accesso garantito a tutti i bambini, anche quelli sulla sedia a rotelle o con disabilità che ne limitano i movimenti, impedendo loro di giocare su altalene e casette: sono i requisiti di quello inaugurato nei giardini di Villa Finzi, periferia nord della città.

L'area giochi inclusiva e senza barriere architettoniche si chiama Gioco al Centro, ed è un progetto speciale avviato lo scorso anno da Palazzo Marino e Fondazione di Comunità Milano, Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana con l'obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove municipi della città. Il percorso è stato avviato partendo dai bambini, individuando nel diritto al gioco per tutti una priorità d'interesse generale.

I parchi gioco sono infatti poco frequentati dai bambini con disabilità, perché - mancando giochi adatti alle loro esigenze - non si creano le condizioni per una reale partecipazione e inclusione. Qui, invece, ci sono 280 metri quadrati di strutture innovative che rispondono a diverse esigenze di gioco inclusivo: la giostra Becky, il Villaggio Fun City con numerosi pannelli sensoriali, gli strumenti musicali con tamburi e un metallofono accordato con 15 note musicali; la casetta Cozy Dome con la sua particolare forma accogliente; i giochi amati e immancabili come il dondolo e le altalene e una pavimentazione anti-trauma colorata.

