Un operaio di 63 anni è morto ieri dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente in un cantiere di Autostrade per l'Italia, in via Di Vittorio, a Novate Milanese. Poco prima delle 15 l'uomo, dipendente della Pavimental, che lavorava per conto di Aspi, è stato colpito dalla benna staccatasi da un escavatore e ha riportato un grave trauma cranico. Il personale del 118 lo ha trovato in arresto cardio-circolatorio e lo ha trasportato in codice rosso al Niguarda praticandogli manovre di rianimazione, ma all'arrivo è morto. In ospedale anche un altro operaio per un malore. La Pavimental esprime vicinanza ai familiari della vittima. «Pavimental, a nome di tutta la comunità dei lavoratori del Gruppo Autostrade per l'Italia, esprime il più profondo cordoglio. E ha già confermato la piena collaborazione alle autorità competenti».



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

