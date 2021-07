Un'oasi nel cuore della città. L'Orto botanico di Brera non va in vacanza e resta aperto per accogliere i milanesi che non vanno in vacanza e i turisti che stanno tornando dopo lo stop legato alla pandemia. Le meraviglie nascoste tra i vialetti saranno visitabili da lunedì a sabato dalle 10 alle 18 per tutto agosto, escluse le domeniche e la setrimana dal 7 al 15.

Oltre a Brera, le aperture straordinarie di agosto riguarderanno tutta la Rete degli orti botanici della Lombardia, che per tutto il mese hanno organizzato varie iniziative: l'orto Rota di Bergamo, l'orto botanico di Pavia, il giardino botanico Ghirardi di Toscolano Maderno e il Giardino botanico alpino Rezia di Bormio. Tutti gli orari e gli appuntamenti sono consultabili sul sito www.reteortibotanicilombardia.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

