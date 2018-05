Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo disco per raccontare il suo cammino dalla provincia alla città. Un concerto per cantarlo, al Goganga. Il disco è Mietta sono io, quarto album del rapper milanese Peligro. Il concerto è per spiegare (anche) che Mietta è proprio lui, visto che il vero nome di Peligro è Andrea Mietta, classe 1992.L'album mette in musica l'impatto di Milano sul giovane artista proveniente dall'hinterland. «Arrivare qui mi ha tolto la componente provinciale, una sfera di valori, ma è subentrata una frenesia: come ogni metropoli, dà e toglie». Raccontare queste esperienze si è dimostrato un modo per unirsi agli altri, come dice fin dalla traccia d'apertura Intro (Cronache di noi): «Mi sono reso conto che le mie storie sono quelle di tutti: mi ha ispirato la frase di Carlo Mazzacurati, Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente: ho pensato che forse tutti stiamo combattendo la stessa battaglia».Marco Zangirolami, eminenza dell'hip-hop italiano, ha curato la musica del cd, spiccatamente pop elettronica. Non solo rime ma anche melodia: «Mi sono messo a studiare canto: non volevo che la melodia fosse solo una marchetta, l'orecchiabilità non è un concetto secondario, penso che questo mi abbia permesso di dire qualcosa di più».