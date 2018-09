Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo album appena dato alle stampe e una serie di riconoscimenti che ne fa un dei nomi di punta della musica inglese del momento.Lui è Passanger, al secolo Michael David Rosenberg, classe 1984 da Brighton, stasera all'Alcatraz accompagnato dalla scaletta di canzoni raccolte sotto il titolo di Runaway, il lavoro da studio pubblicato a fine agosto.A ispirare il nuovo album questa volta è stato un lungo viaggio negli Stati Uniti coi i suoi panorami tra deserti e città, alla riscoperta di un luogo del suo passato. «Mio padre è americano - ha spiegato l'artista - e da bambino ci andavo spesso. Gli Stati Uniti hanno qualcosa che mi ha sedotto, forse perché arrivarci dall'Inghilterra è uno shock culturale». Il passaggio milanese dell'artista fa parte di un lungo tour nei club in giro per l'Europa, da Cardiff a Parigi, assieme ai nuovi brani del decimo disco, ai successi come Anywhere e Let her go che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo (tra numeri streaming da record e dischi di platino), così come con le note del singolo Hell or high water che ha anticipato l'uscita del nuovo capitolo discografico al completo. (C.Man.)riproduzione riservata ®