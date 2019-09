Un nubifragio e ancora una volta Niguarda finisce sott'acqua. Il Seveso è esondato ieri alle 6 allagando cantine, sottopassi e molte strade a nord della città, fra Niguarda e viale Zara. Le vie sono state inagibili per almeno un'ora. Soltanto alle 7,30 la piena è rientrata lasciando dietro di sé molto lavoro per gli abitanti, gli uomini dell'Amsa e della Protezione civile. Tutti con pale e macchinari per togliere la melma trasportata dalle acque.

Immediate le polemiche, mischiate alla rabbia per una situazione che la politica stenta a risolvere. Dagli anni Trenta del secolo scorso ad oggi nulla è cambiato. «Alla fine ancora molto lavoro per gestire esondazione ha commentato l'assessore alla Mobilità e alla Protezione civile del Comune vogliamo e dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che aspettano da 40 anni». Poi, ha aggiornato sulle tempistiche per la costruzione delle vasche di laminazione che risolverebbero il problema: «Meno male che con ottobre dovrebbero riprendere i lavori per la vasca di Senago e a fine settembre scadono i termini per le proposte alla gara per la vasca di Milano Parco Nord e poi parte il percorso di valutazione per aggiudicare i lavori a primavera 2020».

Si deve fare in fretta. «Queste giornate aggiunge Granelli con gli occhi puntati alle previsioni meteo - ci dicono che dobbiamo andare avanti con il progetto il più velocemente possibile. E chi continua a dire che le vasche non servono venga in queste notti a vedere che cosa succede nel quartiere».(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA