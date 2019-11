Un Natale lungo 35 chilometri

Simona Romanò

Il Natale entra nel vivo, Milano comincia a brillare.

Da oggi a domenica tutte le zone saranno accese: in oltre 180 strade, dal centro alle periferie, nei mercati comunali al coperto e sui cantieri di MM. In tutto 35 chilometri di luminarie e di addobbi. Le prime a splendere, oggi alle 18, sono quelle lungo l'asse di corso Venezia, corso Buenos Aires, compresi i caselli daziari. È un tetto di luci bianche e rosse sponsorizzato da Netflix, che ha colorato anche corso Garibaldi e corso Como.

Saranno sei settimane scintillanti e mai come quest'anno - grazie alla collaborazione tra Comune, Confcommercio, associazioni, sponsor - anche le zone decentrate saranno luminose. Risplendono le vie dello shopping del Duomo grazie a Dior Parfums, da corso Vittorio Emanuele a via Dante. Frange blu di Borbone Caffè in via Torino. Di grande effetto scenico la volta dell'Ottagono e l'albero Swarovski in Galleria, alto 12 metri, decorate da 36mila lucine, che saranno accese domenica alle 18 con l'esibizione di Malika Ayane. Mentre ai piedi del Duomo aprirà il mercatino con le baite in legno dall'Associazione ambulanti Confcommercio. Ovunque si respirerà aria di festa, anche nelle periferie dove negozianti e residenti ne hanno molto bisogno, e dove per gli accordi con il Comune, gli sponsor si impegnano a illuminare dieci vie. Si va da Rogoredo al Niguarda, da Gratosoglio a Lambrate, da Quarto Oggiaro al Casoretto. E per la prima volta, grazie a Nivea anche viale Monza scintillerà. Ogni angolo della città riserverà una sorpresa, dalla maestosa stella cometa a City Life ai lampadari di luce con sfere di pino nel quadrilatero della moda. Proprio MonteNapoleone District porterà decori al Ponte Lambro e, novità del 2019, anche in piazza Selinunte. Un Natale diffuso di luce e appuntamenti consolidati. Per la gioia dei bambini torna ai Giardini Montanelli il Villaggio delle Meraviglie (da domani al 6 gennaio) con Babbo Natale, la pista di pattinaggio al coperto, il luna park, il circo degli elfi.

Attesissima poi la 24° edizione dell'Artigiano in Fiera, da domani all'8 dicembre a Fieramilano Rho-Pero: i visitatori troveranno 3000 artigiani provenienti da un centinaio di Paesi diversi che esporranno prodotti tipici e creazioni originali.

Per l'albero di luce e ecosostenibile di Esselunga in piazza del Duomo bisogna attendere il 6 dicembre.

riproduzione riservata ®

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA