Un minuto di silenzio per un campione dello sport milanese. E per due intellettuali che hanno fatto grande Milano. Il Consiglio comunale ieri in apertura di seduta ha ricordato con un minuto di silenzio Mario Corso, grande calciatore e campione dell'Inter, scomparso pochi giorni fa, e di cui oggi sarà celebrato il funerale alle 11 in Sant'Ambrogio. Oltre a lui l'aula ha ricordato altri due personaggi della cultura: il filosofo della scienza, Giulio Giorello, e l'editore e traduttore, Luigi Spagnol. «Dedichiamo un minuto di silenzio a tre figure che Milano ha perso di recente. Si tratta di milanesi di nascita o di adozione a cui la nostra città deve molto - ha commentato il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè -. Con i loro familiari organizzeremo un momenti di ricordo quando sarà possibile ma ci tengo a ricordarli perché tutti noi milanesi a loro dobbiamo molto, per quello che hanno fatto nella cultura o nello sport».

(P.Pas.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA