Un milione e mezzo di falsi sacchetti

Un milione di buste di plastica illegali. Addirittura alcune falsificate con il logo Louis Vuitton. Tutte pericolose per l'ambiente.I vigili hanno scoperto un deposito di stoccaggio a Seregno durante un'indagine iniziata dopo aver assistito alla vendita di alcuni scatoloni di sacchetti nel mercato di via Crema a Milano. Gli agenti del Nucleo Antiabusivismo hanno controllato un autocarro guidato da un marocchino di 60 anni e hanno scoperto migliaia di buste di plastica non a norma: mancavano la denominazione e sede del produttore, i loghi e le diciture attestanti il possesso dei requisiti di legge.Alcuni sacchetti, inoltre, riportavano false diciture sulla quantità di plastica riciclabile utilizzata per fare il prodotto. Per lo più si tratta di buste di spessore inferiore a quello consentito dalla legge, che finiscono per inquinare di più perché si rompono molto facilmente e non possono essere riutilizzate. Il vero colpo è stata la perquisizione nel capannone di Seregno, dove era conservato un milione di sacchetti pronti per finire sul mercato. Due persone sono state denunciate per concorso in contraffazione e frode in commercio. «Togliere questa merce aiuta anche gli esercenti che in buonafede possono incorrere nell'acquisto», ha commentato la vicesindaca Anna Scavuzzo. (S.Gar.)