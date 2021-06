Un milione di studenti lombardi, dalle elementari ai licei, hanno detto arrivederci al complicato anno scolastico 2020/21. Un anno reso ancora difficile dal Covid, e trascorso in gran parte in Dad (didattica a distanza) e molto poco in presenza, con un ritorno da aprile in poi. Ma resta irrinunciabile il rito dell'ultimo giorno tra gavettoni, lancio di uova e farina in molti licei e istituti milanesi, dal Tenca al Parini, al Virgilio con profusione di acqua fresca e scherzi fuori dalla scuola. Un rito particolarmente liberatorio, visti gli oggettivi disagi di un anno di studio pieno di stop and go.

L'ultimo giorno è stato anche festeggiato da molti con party di addio in classe con distanziamento e mascherine e con i selfie di rito. Per la maggior parte dei ragazzi le vacanze estive sono ufficialmente iniziate. Per gli alunni di terza media partono gli esami, mentre la maturità prende il via dal 16 giugno.

