Un Milan tre... mendo

Massimo SartiMILANO - «Le prestazioni non sono mai mancate, Ora però vinciamo le partite e la buttiamo dentro». Da domenica scorsa stanno tornando i conti al Milan e a Rino Gattuso. A San Siro i rossoneri hanno battuto senza troppi patemi d'animo per 3-1 il Chievo ottenendo la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. La classifica, immaginando tre punti (comunque non scontati) nel recupero casalingo del prossimo 31 ottobre con il Genoa, sarebbe da zona Champions League.Il futuro immediato per il Diavolo si chiama però derby, che attende il calcio meneghino domenica 21, alla ripresa dopo le Nazionali. «Battere l'Inter sarebbe buono. Dobbiamo provare a vincere tutte le partite, a dare sempre il massimo». Parola di Gonzalo Higuain, autore nel primo tempo della doppietta (27' e 35') che ha messo alle corde il Chievo. Il Pipita nelle ultime 5 partite disputate (escluse le trasferte con Empoli e Sassuolo, saltate per noie muscolari) è tornato su medie conformi alla propria grande carriera da cannoniere, con 6 reti complessive. «Mi sento veramente parte integrante del Milan. C'è un gruppo è fantastico, dobbiamo continuare su questa strada», ha aggiunto Higuain, che nella ripresa come bomber ha lasciato spazio a Giacomo Bonaventura. Suo il merito del tris al 56': nel pomeriggio della gara n°150 al Milan l'ex atalantino ha segnato per la decima volta sotto la gestione Gattuso: «Posso farne ancora di più, anche se il gol non è la mia priorità. La squadra ha ancora ampi margini di crescita».Nei tre gol rossoneri c'è stato lo zampino di Suso, che ha iniziato l'azione del 3-0 dopo aver servito due splendidi assist diretti a Higuain. Che ha ringraziato sul campo e a parole: «Lo guardavo già quando giocavo in altre squadre. Quando alza la testa ha una grande qualità nel mettere la palla». L'Inter è avvertita.Per il Chievo, sempre sotto zero in classifica e con mister Lorenzo D'Anna a rischio esonero, c'è stato solo il gol della bandiera al 63' dell'eterno (39 anni lo scorso aprile) Sergio Pellissier, capace di gonfiare la rete almeno una volta per il sedicesimo campionato di A consecutivo.riproduzione riservata ®