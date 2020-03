Un mese senza udienze

Tribunale aperto ma udienze non urgenti, sia penali che civili, rinviate fino a fine marzo. Slittati anche i processi d'appello.

Il Palazzo di Giustizia resta operativo solo per le questioni non rinviabili. E nei corridoi, già semivuoti nei giorni scorsi, circolano sempre meno persone. Questi i provvedimenti adottati nella cittadella della giustizia milanese dopo che due giudici, marito e moglie, rispettivamente della sezione misure di Prevenzione e della sesta sezione Civile, sono risultati positivi al coronavirus. Febbre alta, difficoltà respiratorie e grande affaticamento i sintomi che, come molti altri lombardi, hanno spinto i due magistrati a fare il test. Ricoverati al Sacco nella notte tra lunedì e martedì, le loro condizioni«sono buone» e si stanno riprendendo, riferiscono i colleghi non senza apprensione.

Nel frattempo, in corso di Porta vittoria si è passati alle contromisure. Giudici, cancellieri, avvocati che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con i due magistrati in tutto una quarantina di persone - sono stati sottoposti ai tamponi. Anche le sezioni dove i due magistrati hanno lavorato sono state sanificate. Anche misure come le limitazioni degli accessi al pubblico agli uffici e alle cancellerie di tutti i piani del Palazzo, saranno operative fino al 31.(V.Gol.)

