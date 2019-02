Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Paullo perché trasportava mezzo chilo di cocaina nella propria auto. Aveva nascosto la sostanza in un vano ricavato sotto la tappezzeria.Mercoledì pomeriggio i militari stavano svolgendo un controllo antidroga nella zona, un'esigenza nata anche per contrastare la migrazione di tossicodipendenti che stanno abbandonando Rogoredo a seguito dei continui blitz. Hanno fermato per caso una Polo perché hanno notato una manovra elusiva dell'autista appena ha visto le divise. A bordo c'era il nordafricano, incensurato ma molto nervoso. Il suo atteggiamento è parso sospetto e così i carabinieri hanno deciso di perquisire con più attenzione la sua auto. Dopo qualche minuto si sono accorti della tasca porta coca cucita sotto il tettuccio. La sostanza era divisa in tre involucri di vario peso.Durante il controllo nel suo appartamento di San Donato sono emersi anche 11mila euro in banconote di piccolo taglio, il segno evidente (qualora servisse altro) dell'attività di spaccio. Con la grande attenzione alla piazza di Rogoredo, il traffico non può far altro che spostarsi verso zone meno battute ma altrettanto semplici da raggiungere. San Donato è una di queste. L'unica paragonabile, però, è quella del Parco delle Groane, Nord Milano, un polmone verde che attraversa 16 comuni e che offre ampie zone riparate ai pusher. Nell'ultimo anno le operazioni dei carabinieri hanno dimostrato che la piazza è in crescita.(S.Gar.)riproduzione riservata ®