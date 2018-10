Un maggiorenne su cinque usa App per cercare il partner

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloTutti in strada ad aspettare con pazienza l'intervento dei vigili del fuoco, schiacciati da una parte dalle fiamme del proprio palazzo e, dall'altra, dal fumo tossico proveniente ancora dall'incendio del centro di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini. Ieri è stato un pomeriggio da incubo per gli inquilini del palazzo al civico 5 di via Vittani, a Quarto Oggiaro, ad appena un paio di chilometri dall'area del rogo dove quasi in contemporanea era in corso il punto sulla situazione da parte dei tecnici dell'Arpa.L'incendio è divampato poco dopo le 13,30 al sesto piano dello stabile di edilizia popolare composto da nove. Una densa colonna di fumo ha invaso i piani superiori, costringendo i vigili del fuoco a evacuare tutti gli inquilini, circa 60 persone. Alla fine saranno 13 gli intossicati, ma solo un condomino è stato trasportato all'ospedale Sacco per accertamenti. Le sue condizioni non sono mai state preoccupanti. I pompieri hanno inoltre dichiarato inagibili tre appartamenti al quinto, sesto e settimo piano della scala B, che comunque potrebbero essere riconsegnati già in giornata almeno per consentire ai proprietari di recuperare i propri effetti personali. Una prima analisi ha escluso il pericolo strutturale. Sulle cause non c'è ancora certezza ma sembra che sia partito tutto da un corto circuito da una presa al sesto piano dove c'era una ragazza col nipotino.Sul posto è stato inviato personale di MM alloggi e della protezione civile per aiutare i residenti che non hanno trovato ospitalità da amici e parenti. Due famiglie (nove persone in totale) sono state trasferite in un albergo convenzionato con il Comune e nel giro di qualche giorno potranno rientrare a casa.riproduzione riservata ®