Un kolossal visuale o, come lo chiameremmo oggi, un film fantasy. Questo è la Divina Commedia di Dante, colonna portante della letteratura italiana che dovrebbe far tremare i polsi a chiunque intenda metterla in scena. Non è stato così per il trio formato da monsignor Marco Frisina, Andrea Ortis e Gianmario Pagano: il primo alle musiche, i secondi ai testi, diedero forma e sostanza, undici anni fa, all'opera musical capace di trasferire il capolavoro dantesco su palco. A un anno dall'ultimo passaggio milanese, torna al Teatro Ciak dal 7 al 10 marzo La Divina Commedia nella nuova versione allestita da Ortis, regista e interprete (nel ruolo di Virgilio) accanto a perfomer come Antonello Angiolillo (Dante) e Myriam Somma (Beatrice). Dopo aver raccolto 700mila spettatori, l'opera propone una nuova narrazione, con nuovi arrangiamenti, proiezioni in 3D, più di 200 costumi, un corpo di ballo acrobatico, un cast di 22 elementi e la voce narrante di Giancarlo Giannini.

«Un'operazione coraggiosa, che ha richiesto una lunga gestazione: dovevamo sfidare settecento anni di parafrasi, iconografie e dipinti», spiega Andrea Ortis. «Abbiamo compiuto è un reset intellettuale. Siamo stati ripagati dall'interesse del pubblico: a Reggio Calabria abbiamo richiamato ottomila studenti in due date».

