Un'isola che non c'è, ma che i bambini vedono benissimo.Alla Fondazione Feltrinelli parte loggi Isolachenonc'è, la tre giorni di lettura, spettacoli e laboratori per bambini e genitori curiosi. Il palazzo di vetro si trasforma in un luogo fantastico, dove ogni sala diventa un'isola dedicata alle emozioni, alla natura, alla conoscenza. C'è la Book Jungle, dove leggere, ascoltare storie e scambiarsi libri, e l'Arcipelago dei sogni, dove cercare, come un tesoro, il libro più adatto a sé. Per i coraggiosi la Baia dell'immaginazione, dove cimentarsi in laboratori interattivi, mentre per i grandi il Vascello dei lettori per riscoprirsi bambini.Cuore pulsante è l'Oasi degli incontri speciali, dove condividere emozioni. E poi la maratona di lettura ad alta voce condotta da attori e simpatici personaggi.Dall'8 al 10 giugno. Viale Pasubio 5, oggi dalle 16 alle 19, domani e sabato 10.30-19. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info fondazionefeltrinelli.it. (S.Rom.)