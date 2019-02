Un inizio anno a zero gol non accadeva dal 1956

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - La gara di sabato a Parma non sarà decisiva per il destino di Luciano Spalletti, stando alle parole dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Però dovrà, nelle intenzioni nerazzurre, porre fine al secondo inizio di anno solare negativo del tecnico di Certaldo, che nel 2019 ha infilato (oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia) una striscia di 3 gare di A con un solo punto all'attivo e senza gol segnati. Non accadeva dal 1956, quando l'Inter iniziò il mese di gennaio perdendo 1-0 in casa con il Padova e a Torino con la Juventus, nonché impattando 0-0 a Milano con la Triestina.Ripresa post-sosta invernale deficitaria per gli uomini di Spalletti, in altre forme, anche 12 mesi fa. Per i nerazzurri 4 pareggi consecutivi, contro Fiorentina, Roma, Spal e Crotone (tra l'altro dopo soli 2 punti negli ultimi 4 turni del 2017) e prima affermazione del 2018 proprio contro il Bologna (giustiziere domenica a San Siro) l'11 febbraio.Da dimenticare pure l'inizio del 2016, nonostante il successo all'Epifania ad Empoli. Poi 2 punti nelle successive 4 giornate, complessivamente un successo in 7 turni. Per Roberto Mancini addio testa della classifica e, a fine campionato, addio Champions. Sindrome che colpì anche Walter Mazzarri nel 2014: vittoria nel derby ed entusiasmo prenatalizio. Poi 2 punti in 5 giornate da gennaio.riproduzione riservata ®