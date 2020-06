Un incontro «urgente» con il presidente del Teatro alla Scala, ovvero il sindaco Giuseppe Sala, per discutere il «rientro in sicurezza dei lavoratori», a partire dai test sierologici e tamponi periodici e le misure di distanziamento sociale. E per mettere a punto un piano per «riaprire in sicurezza () per far rinascere la Scala, la città di Milano, l'Italia intera».

Sono le richieste, della Cub Info & Spettacolo che in una nota ha annunciato un presidio l'8 giugno davanti a Palazzo Marino. «Abbiamo assistito a fasi di lunghi e assordanti silenzi da parte della direzione scaligera. Non parla neanche più dello streaming tv ma - si legge nel comunicato - si è messa a fare il gioco dello scaricabarile sulla questione riapertura». «Perché, se si possono fare spettacoli estivi all'aperto ad esempio al Castello Sforzesco, la direzione della Scala non fa e non ha fatto nulla per organizzare degli spettacoli nella suddetta location o in altre simili (arena), patrocinati dal Comune? Soprattutto dal momento che - è la conclusione - al chiuso, nei teatri, dopo l'ultimo decreto del 20 maggio non si può contenere più di duecento persone. Nella piazza d'armi del castello possono stare, distanziate e in sicurezza, centinaia di persone».

Della riapertura della Scala si parlerà nel cda previsto il 15 giugno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA