Un Hamlet donna, della durata maxi di oltre 6 ore, da vedere e soprattutto da ascoltare, dato che «suggerisce sempre qualcosa che potrebbe essere, ma non è».

Antonio Latella presenta così il suo Amleto da domani al Piccolo Teatro Melato dopo essere slittato un anno causa Covid. Lo spettacolo si può vedere in due parti durante la settimana (unico biglietto) oppure integralmente nei weekend con una durata tosta di sei ore 40 minuti. «Hamlet è tutto ciò che sta tra il bianco e il nero, tutto quel che è nel mezzo. Un testo che non offre mai la soluzione; al contrario suggerisce sempre qualcosa che potrebbe ma non è. Affannarsi a trovare una risposta significa non affrontare veramente il dubbio, inteso come opportunità di processo creativo». A rappresentare il dubbio, la scelta di un Amleto donna: «Non è stata una decisione programmata. Durante le prove di un altro spettacolo, lavoravo con Federica Rosellini e ho pensato: è l'Hamlet che sto cercando. Federica possiede il dono artistico dell'ambiguità e del dubbio. Per me l'Hamlet del XXI secolo va oltre la sessualità, oltre la distinzione donna/uomo, per approdare a una condizione altra». In scena, dieci attori, scenografia di Giuseppe Stellato, costumi di Graziella Pepe, musiche e suono di Franco Visioli.

Dal 5 al 27 giugno. Piccolo Teatro Studio Melato. Via Rivoli, 6. Ore 18; sab e dom ore 14; lun chiuso. Biglietti 40/32 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA