Un giorno di pesanti disagi sulla linea di Arcore per un guasto alla rete di Rfi. Soppressioni, ritardi, variazioni di perccorso: il guasto ha impattato sulle linee ferroviarie a nord est di Milano. Dalla S8 Milano-Lecco via Carnate, alla Tirano-Milano e della Milano-Bergamo via Carnate. In piena ora di punta sono stati soppressi 10 treni (di cui 4 parziali) e 13 corse hanno subito ritardi tra i 70 e i 20 minuti. «Il disservizio di Rfi - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - si è verificato in un nodo cruciale della rete e ha avuto pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario nell'orario di punta. Da diverse settimane riscontriamo criticità sulla gestione dell'infrastruttura e sollecitiamo ripetutamente la società statale rispetto alla necessità di assicurare più efficienza. Non vediamo il cambio di passo auspicato e che abbiamo chiesto all'amministratrice delegata Vera Fiorani, appositamente convocata e incontrata nelle scorse settimane per un confronto sul tema».



