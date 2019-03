Un giorno di musica tra rock e laboratori

Simona Romanò

Musica, divertimento e un vulcano multisensoriale. Arriva ldomenica a quarta edizione di Kids Sound Fest: una scoppiettante kermesse interamente dedicata alla musica, in un turbinio di laboratori, spettacoli con oltre sessanti artisti, giochi musicali per piccolissimi, grandicelli, mamme e papà. Tanti gli spazi dedicati alle famiglie e ai bimbi di ogni età che, accompagnati dai genitori oppure soli, vivono ore spensierate e per una gustosa merenda non c'è che l'imbarazzo della scelta, fra i chioschi all'aperto e un punto ristoro al chiuso. Per una giornata inusuale i bambini si possono cimentare in una raffica di attività fra canti, percussioni, ritmi e in un'autentica mini-stazione radio sperimentano che cosa significa essere speaker radiofonico per un giorno. L'attrattiva più stupefacente della festa è la performance Resized Vesuvius: si tratta di una struttura multisensoriale che trasporta grandi e piccini nel cuore di un vulcano in eruzione per vivere in prima persona il sound della natura. Main sponsor di questa edizione di Kids Sound Fest è Nintendo che aspetta i baby visitatori in un'apposita area attrezzata con un ampia gamma di giochi digitali tutti da provare.

Info museoscienza.org

