Un gioco nuovo per Fido. Il cibo giusto per Miao. Il veterinario per i criceti, la gabbia giusta per i volatili esotici.

Dal 4 al 6 ottobre a Fieramilanocity si svolgerà la prima edizione di Pets in the City, appuntamento dedicato a chi ha animali o a chi semplicemente li ama. La rassegna mette in mostra accessori, servizi ed esperienze per il benessere degli animali da affezione e coinvolgerà il pubblico intorno alla comprensione delle reali necessità degli animali nell'ambito domestico e fuori casa. Tra le aree espositive quella dedicata al food, lo spazio pet care & vet con cliniche, veterinari, toelettatori e soluzioni per la cura del pelo, l'area accessori, quella dedicata al fashion, le proposte di oggettistica e arredamento per rendere davvero confortevole l'habitat di cani, gatti, uccelli e di ogni altro animale da compagnia, compresi i meno comuni ed esotici.

Non mancherà un'area dedicata alle migliori luoghi di vacanza dove gli animali sono bene accetti. Aree speciali Cat House, modello di casa a misura di gatto, e Il Cubo sensoriale, nello stand del Comune che renderà possibile mettersi nelle vesti di un pet, per esempio di un pesciolino. Nello stesso stand, i funzionari dell'Ufficio Tutela Animali spiegheranno come comportarsi in caso si assista a maltrattamenti di animali. Nello spazio adozioni cane e gatto sarà possibile avviare il percorso per aprire la casa e la vita a un nuovo amico a quattro zampe. Dal 28 settembre al 5 ottobre, un anticipo della Milano Pet Week con eventi sportivi, servizi condivisi e iniziative ludiche.

Mercoledì 25 Settembre 2019

