Un fiume di soldi, è il caso di dirlo. È quello in cui ieri mattina si sono imbattuti i milanesi passati lungo il Naviglio e in Darsena. Migliaia di banconote da 100 euro che galleggiavano come un dono piovuto dal cielo. Qualcuno ha pensato di tuffarsi nelle gelide acque per recuperare i soldi per Natale ma per fortuna hanno rinunciato tutti. E hanno fatto bene perché la delusione sarebbe stata davvero bruciante: erano tutti falsi, con su stampata la scritta facsimile. Ma poco evidente.

Attorno alle 7,30 la lunga scia di contanti è apparsa sul corso d'acqua trasportata dalla corrente in Darsena, dove quasi tutte le banconote sono state raccolte dalla chiusa e dall'intervento di volontari. L'origine non è del tutto chiara, di sicuro si tratta di un'operazione artistico-pubblicitaria ma il mandante è ancora oscuro. È possibile che oggi venga svelato il mistero.(S.Gar.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

