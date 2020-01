Un fine settimana tra impegno e memoria e (pochi) appuntamenti musicali, dato che ormai il Festival sta catalizzando l'attenzione. Oggi il regista Pif è alla Feltrinelli Duomo (ore 18.30) con Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, il giovane ricercatore universitario torturato e ucciso 4 anni fa in Egitto. Pif presenta il libro Giulio fa cose (Feltrinelli) scritto dai genitori. Spostandosi tra le note, il chitarrista e paroliere dei Ministri Federico Dragogna è al Bloom di Mezzago (ore 22 ingresso libero) in solo per presentare Quello che ho capito di De André, uno spettacolo tra musica e narrazione dedicato al grande cantautore genovese.

Sabato da non perdere Tusks al Serraglio (ore 21, via Gualdo Priorato). La cantante e producer londinese indipendente presenta il suo ultimo album Avalanche. (P.Pas.)

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA