Un filippino di 58 anni è morto precipitando dal quarto piano di un palazzo mentre puliva una porta finestra dell'abitazione del proprio datore di lavoro. L'incidente è successo martedì alle 20.45 in viale Monza 114.

Da una prima dinamica degli investigatori della Squadra Mobile, lo straniero stava pulendo quando avrebbe perso l'equilibrio quasi in contemporanea con l'ingresso del proprietario di casa, il quale ha detto di non essersi accorto di nulla. Agli agenti ha spiegato che lavorava da lui da almeno 6 anni e che quando si è accorto della scaletta vicino alla finestra aperta aveva pensato che il domestico fosse andato via senza rassettare. È stato uno dei dipendenti del ristorante sotto la casa ha chiamato l'ambulanza: l'uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Al momento sembra sia stata una fatalità, ma gli inquirenti stanno vagliando i filmati delle telecamere per capire l'esatta dinamica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA