Un file intitolato Clima di odio, che contiene lettere, post, foto di minacce rivolte al presidente lombardo Attilio Fontana, sotto scorta dal 25 maggio. Le ha depositate ieri in Procura, come «produzione documentale», il legale del presidente, Jacopo Pensa. Ci sono anche lettere anonime spedite alla famiglia Fontana, come una nella quale si paventa «un incidente stradale occasionale». Le carte sono state depositate al pm Alberto Nobili, capo dell'antiterrorismo, che sta già indagando sulle scritte sui muri Fontana assassino, comparse nei giorni scorsi a Milano, e rivendicate dai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo). Gli autori, di cui si sono attribuiti la responsabilità Pablo Bonuccelli e Claudia Marcolini, due rappresentanti dei Carc, sono già stati identificati dagli investigatori nel fascicolo aperto per minacce e diffamazione. Di quelle scritte sui muri si parla anche nel file del legale di Fontana, che ha raccolto un lunga lista di decine di minacce, più o meno esplicite, e intimidazioni comparse anche con messaggi e fotografie postate sui social da utenti o da presunti profili fasulli. «Un'atmosfera creata da chi aveva interesse a fomentare un'ostilità feroce contro Fontana» per la gestione dell'emergenza Covid ha detto il legale. Un «clima di odio», ha aggiunto l'avvocato, «che ha portato anche alle scritte sui muri con epiteti feroci».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

