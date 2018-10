Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'esperienza di successo esportata da un capo all'altro dello Stivale ma questa volta da Sud a Nord. È il caso delle Vie dei tesori, idea nata a Palermo 12 anni fa da un gruppo di giornalisti e operatori culturali per trasformare le città in un enorme museo diffuso. Ora la formula arriva per due weekend, questo e il prossimo, a Milano, Mantova e in Valtellina, aprendo 30 luoghi solitamente chiusi al pubblico o aperti in rare occasioni, con un biglietto-coupon a una cifra simbolica. A Milano ci sono la chiesa protobarocca di Sant'Alessandro o il giardino di via Saffi. A Mantova saranno aperti per la prima volta la casa di Stefano Gueresi, il musicista scomparso un anno fa, e lo spazio delle Chiodare, oltre ad alcune stanze blindate dei musei, e il museo della Gazzetta di Mantova, il più antico quotidiano italiano. In Valtellina si andrà tra borghi e palazzi alla ricerca dei personaggi dell'Orlando Furioso, come tre edifici rinascimentali affrescati con scene dell'opera.