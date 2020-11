Un colpo di sonno scatena il rogo

Greta Posca

Un colpo di sonno mentre le pentole erano sul fuoco. È questa la causa di un incendio divampato la notte scorsa in una palazzina di Cologno Monzese. Bilancio: un ferito lieve, un appartamento distrutto, danni al tetto dell'edificio, famiglie fatte sfollare in strada nel cuore della notte. Solo l'intervento tempestivo dei pompieri arrivati a sirene spiegate da Milano e Monza in via Calamandrei a Cologno ha circoscritto - con due ore di lavoro ai manicotti - i danni di un rogo violentissimo, con fiamme alte diversi metri.

L'incendio è scoppiato nella tarda serata di sabato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Sesto San Giovanni, il proprietario dell'abitazione all'ultimo piano, 45 anni, ha avuto un colpo di sonno sul divano mentre sui fornelli stava preparando la cena. Quando si è svegliato l'appartamento era già avvolto dalle fiamme. Sono stati i vicini ad aiutarlo ad uscire: se l'è cavata con un'ustione a una mano, medicata al San Raffaele. La palazzina, non molto distante dalla sede Mediaset, è stata evacuata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

