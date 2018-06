Un colpo a tutte le piazze di spaccio

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al vertice della piramide c'è Luca Boscherino, calabrese, 34 anni. È lui a rifornire direttamente Davide Pezzotta, Giuseppe Covato, Diego De Rosa, Enrico Catrini (attivi sulla piazza di via Mecenate), Ruggero Greco, Francesco Moresco (piazza di Baggio) e Fulvio Bertatini, dal quale si riforniscono Gabriele Bordonaro, Massimo Mandelli, Raffaele Diana. Da questi tre si approvigionavano Leonardo Notargiacomo, Davide Tinaglia, Luca Lombardo, Pasquale Lanotte, e Vladimiro Castellini.Alla testa del canale di approvigionamento internazionale c'è invece Tata Kolec, con legami diretti con Marian Gelu Ursu, che smerciava droga sulla piazza di Cremona, Mattia Rosso, che invece aveva la piazza di Biella, e Luca Lucci che riceveva la droga dagli albanesi direttamente Al Clan dei tifosi della Curva sud del Milan, in via Sacco Vanzetti a Sesto San Giovanni.