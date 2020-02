Un capolavoro su spartito e una lezione di grande ironia: questo è Il Turco in Italia, opera buffa scritta da un Gioachino Rossini poco più che ventenne proprio per la Scala nel 1814, tornata su quel palcoscenico solo nel 1955 con la divina Maria Callas, poi nel 1997 con la direzione musicale di Riccardo Chailly e ora, dopo più di 20 anni, attesa da domani al 19 marzo (8 repliche) con la regia di Roberto Andò, direzione musicale di Diego Fasolis, e un cast dove figurano Rosa Feola (Donna Florida), Giulio Mastrototaro (il marito Don Geronio) e Alex Esposito (il principe turco Selim).

Il nuovo allestimento segna il debutto scaligero per Andò: «Opera buffa? - spiega il regista preferirei chiamarla un'opera tra il comico e il serio, popolata da personaggi malinconici. È un racconto sul desiderio di conoscere la realtà attraverso la finzione». Motore della storia è la vulcanica Donna Florida, annoiata dalla vita coniugale, desiderosa di esprimere sé stessa. «Suo marito - prosegue Roberto Andò sembra una macchietta, ma presto diventa una vittima che soffre per il suo matrimonio fallito. L'idea del fallimento smonta anche il lieto fine dell'opera. I personaggi rimangono irrisolti».(F.Gat.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

