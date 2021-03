Un calendario per amico: Conte verso lo scudetto

Alessio Agnelli

Inter, un calendario per amico: sulla rotta scudetto nove medio-piccole e solo tre big. In rigoroso ordine di apparizione Napoli, Roma e Juventus, i partenopei i primi in agenda il prossimo 18 aprile nella trasferta del 31esima giornata al Maradona, giallorossi e bianconeri al terzultimo e penultimo turno di campionato, quando i giochi per il titolo potrebbero essere già chiusi o fortemente indirizzati.

Ma, a favore della capolista di Antonio Conte, da domenica opererà anche un calendario dal coefficiente medio- basso, per difficoltà e avversari (oltre alle 3 big già citate, 9 squadre dall'8° posto in giù: Torino, domenica in casa granata, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Spezia, Verona, Crotone, Samp e Udinese, a chiudere la stagione) da incrociare. E perfetto per un ulteriore allungo tricolore. Contro l'Atalanta di Gasperini è arrivata la quinta vittoria (più 3 pareggi e un solo ko in 9 partite) contro una delle prime 7 in classifica, con Milan e Juventus rispedite a -6 e -10 e con il settimo successo di fila dallo scorso 30 gennaio (Inter-Benevento 4-0), a un solo sigillo dal primato stagionale di 8 consecutivi, fatto registrare dalla Banda Conte tra il 22 novembre e il 3 gennaio scorsi.

Quindi, una motivazione in più per proseguire a ritmi da scudetto e da record anche domenica a Torino e nelle successive 11 gare restanti. Di sicuro, da primato, sono i numeri della difesa, imperforabile o quasi (solo 2 gol subiti in 9 partite) da Inter-Juve del 17 gennaio e sugli scudi anche contro la Dea. Un pacchetto arretrato, che, lunedì, ha saputo soffrire e stringere i denti nei momenti di maggior pressione atalantina, concedendo solo 3 occasioni (2 ravvicinate con Zapata Djimsiti, 1 Muriel) al secondo miglior attacco della A e portando a casa l'ennesimo clean sheet (il 7° dal 17 gennaio, il 10° in totale) di un campionato in costante crescendo.

E, per statistiche di reparto, secondo solo alla Juventus (miglior difesa della A con 21 reti subìte contro le 25 al passivo di Handanovic e compagni), anche al netto dell'handicap dei 13 gol incassati (in 8 partite) pronti, via. Ora l'Inter è un blocco granitico e un collettivo, come ha sottolineato Antonio Conte, con foto di gruppo in festa e la parola «Noi» su Instagram, dopo l'1-0 con la Dea.

Tra i primi ad allinearsi, al grido di «grande spirito di squadra» e «continuiamo a lottare», Milan Skriniar e Stefan De Vrij, due della difesa, lo slovacco con fresca rete da 3 punti in dote.

