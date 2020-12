Un bimbo di 4 anni il nuovo Paziente 1: positivo a dicembre

Il virus era già qui, almeno tre mesi prima che il 37enne Mattia Maestri venisse ricoverato nell'ospedale di Codogno e diventasse ufficialmente il paziente 1. Uno studio dell'università Statale rivela che il paziente 1 sarebbe invece un bimbo di Milano di soli 4 anni. Che non ha mai viaggiato, e dunque è mistero su come lo abbia preso. Ma è certo che a inizio dicembre ce lo aveva. Lo rivela l'analisi postuma del tampone per il morbillo a cui era stato sottoposto. Un cotton fioc conservato nei freezer dell'università e che i ricercatori hanno analizzato - insieme ad altri 38, tutti risalenti al periodo settembre 2019-febbraio 2020- in cerca del Covid. E lo hanno trovato nel tampone fatto al bimbo.

Il piccolo comincia a star male il 21 novembre: tosse, rinite. Il 30 novembre viene portato al pronto soccorso con sintomi respiratori e vomito. Il primo dicembre compaiono macchie sulla pelle simili a quelle del morbillo. Il 5 dicembre, dunque 14 giorni dopo l'inizio dei sintomi, gli viene fatto il tampone per il morbillo. Negativo. Perché erora sappiamo che non era morbillo.(G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA