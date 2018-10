Un Biglia che non ti aspetti Ahi ahi Gigio Suso anonimo

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 4Esce a farfalle e il Milan perde un derby che poteva valere più di un semplice punto.CALABRIA 6,5Prima pensa a difendere, poi ad attaccare. Di Perisic (e Keita) è meglio non fidarsi in nessun caso (46' st Abate 5: entra e succede la frittata in pieno recupero).MUSACCHIO 6E' l'ombra di Icardi fino al novantesimoROMAGNOLI 6,5Rischia una iniziale clamorosa autorete visibile anche senza la tecnologia 4K. Poi raddrizza la parabole e non sbaglia quasi niente. Perde Icardi sul gol ma la colpa è solo di Gigio.RODRIGUEZ 6Gioca con il freno a mano tirato. Non inserisce nemmeno mai la terza.KESSIE 6,5Polmoni e cervello del centrocampo di Gattuso che perde all'ultimo respiro (39' st Bakayoko ng).BIGLIA 6,5Nainggolan prova a farlo fuori con un intervento da arancione pieno. Lui resiste e gioca in assoluto la sua miglior partita di questa stagione per intensità e qualità.BONAVENTURA 6Là in mezzo c'è da correre e lui non si tira assolutamente indietro. Quando serve per una notte diventa un difensore, quasi mai un attaccante.SUSO 5Ci mette il cuore, poco la testa, mai il suo piede. Il risultato è un derby anonimo senza colpi di genio, senza assist e nemmeno un gol.HIGUAIN 5,5Non gli arrivano palloni e non fa niente per nascondere la sua delusione o meglio rabbia.CALHANOGLU 5Là davanti è in continua difficoltà. Perché continuare a insistere con lui? (28' st Cutrone 5: Gioca lontano dalla porta, in un ruolo non suo. Così non può incidere).GATTUSO 6La voleva vincere, ci ha creduto e la dimostrazione è stato l'ingresso di Cutrone. nel finale di contesa. Ma se non si tira in porta è difficile riuscirci. E se poi in porta Donnarumma torna a commettere errori imperdonabili si fa davvero dura. Rampa di lancio per Reina