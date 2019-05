Un anno e un mese falso ideologico e materiale. È la pena chiesta ieri dal sostituto pg di Milano Massimo Gaballo al sindaco Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo per il caso con al centro l'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale. Sala risponde solo di falso per la retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto, vinto dalla Mantovani, per evitare di dover annullare la procedura. Il pg Gaballo ha spiegato che risulta «provata oltre ogni ragionevole dubbio la decisione di retrodatare gli atti» da parte di Sala e di Paris. E ha chiesto «il minimo» di un anno aumentato di un mese per la continuazione dei due reati contestati. Nella sua requisitoria ha detto che Sala «non è credibile» quando tenta «di minimizzare il problema che in realtà era un problema grave».

Inoltre, 2 anni per turbativa d'asta sono stati chiesti per l'ex dg di Ilspa Antonio Rognoni; e 8 mesi sia per l'ex presidente dell'impresa Mantovani Piergiorgio Baita sia per Angelo Paris, ex manager di Expo spa, accusati di un tentato abuso di ufficio. Prossima udienza 22 maggio.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

