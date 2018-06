Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un anno e mezzo di carcere per i tre attivisti dell'associazione animalista coordinamento fermare Green Hill che con altri due compagni (che hanno patteggiato) il 20 aprile 2013 hanno occupato i laboratori del dipartimento di Farmacologia dell'università Statale liberando un centinaio tra topi e conigli utilizzati per la sperimentazione.Il pm aveva chiesto un anno e tre mesi di carcere per violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato. L'Università Statale di Milano e il Cnr, che si erano costituiti parte civile, sono decaduti e quindi hanno perso il diritto a ottenere un risarcimento dei danni in sede civile.Con il loro gesto di protesta gli attivisti hanno mandato il fumo 500mila euro di ricerche. I legali del Cnr e dell'ateneo, però, non si sono presentati in aula per le conclusioni. Per quanto riguarda gli imputati, invece, l'avvocato Maria Cristina Giussani, nell'arringa difensiva con cui ha chiesto l'assoluzione spiegando che il blitz «fu un atto di disobbedienza politica» e fu condotto «in modo non violento, con il volto scoperto e aveva lo scopo di scatenare un dibattito pubblico, etico e scientifico sulla sperimentazione sugli animali, che in laboratorio vengono sottoposti a violenza deliberata». Gli imputati in aula hanno spiegato che «la ricerca sugli animali è una pratica retrograda». E hanno aggiunto di aver «solo liberato gli animali e mostrato al mondo lo squallore delle gabbie in cui vengono rinchiusi». Tesi che però non hanno convinto i giudici.(A.Cal.)riproduzione riservata ®