Un angolo di Milano fuori dal tempo e dallo spazio, per raccogliere pensieri e sperimentare: l'Estate nei Chiostri alla Società Umanitaria è appuntamento ormai tradizionale.

Chiostro dei Glicini, Chiostro dei Pesci, Giardino dei Platani, Auditorium e Chiostro delle Memorie sono i luoghi suggestivi che ospitano, da oggi al 15 settembre, una kermesse articolata per eventi tra i più diversi legati da un fil rouge tematico, il viaggio: aperitivi in musica, performance teatrali, mostre, corsi di yoga, taichi, pittura senza contare gli incontri culturali come il ciclo dei Giovedìingiallo insieme ai big del noir milanese (a cura di Luca Crovi). Riflettori su uno dei primi eventi a ingresso gratuito: lo spettacolo Margherita Hack, una stella infinita, scritto e diretto da Ivana Ferri, protagonista Laura Curino, per la produzione del Tangram Teatro di Torino.

Al Chiostro delle Memorie dal 12 giugno tutti i mercoledì di questo mese e di luglio è tempo di Aperitivi in musica, con consumazione a pagamento, sono previsti dalle ore 19, mentre in Auditorium le Serate danzanti Milonga sono in cartellone il 12 e 26 giugno e i primi tre mercoledì di luglio. (F.Gat.)

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA