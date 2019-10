Un altro giunto ko, avvisati i pm

È stato inviato per conoscenza anche alla Procura di Milano il rapporto della Polfer sulla rottura di un giunto sui binari della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, avvenuta domenica pomeriggio. Il giunto si è rotto sui binari della linea Cremona-Treviglio, intorno alle 17,30, tra Crema e Casaletto Vaprio, provincia di Cremona, e per fortuna non ha avuto conseguenze.

Il cedimento (di cui hanno dato notizia ieri il Corriere e il Giorno) è avvenuto sulla stessa tratta in cui, più di un anno e mezzo fa, all'altezza di Pioltello, è deragliato un regionale provocando 3 morti e molti feriti e su cui indaga già la Procura. Domenica il macchinista del treno, dopo avere sentito come un tonfo al passaggio del convoglio sulla rotaia, ha fatto scattare la frenata di emergenza. Da lì l'intervento delle autorità competenti e la chiusura della circolazione ferroviaria fino le 22.30. Intanto, Rfi sottolinea che dalla scorsa notte «come da programma, è stato avviato il rinnovo completo dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto di linea Cremona-Olmeneta-Crema». E che «entro il primo quadrimestre del 2020 si completerà il rinnovo dell'intera linea per un investimento complessivo di 60 milioni di euro».

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

