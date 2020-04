Un'altra settimana con #CasaParenti on line sulla playlist youtube. Tra le proposte, dopo la versione restaurata Rai dello spettacolo Macbetto di Giovanni Testori con Franco Parenti e Lucilla Morlacchi presentata ieri, domani una intervista storica del 1978 sempre targata Rai ad Andrée Ruth Shammah sull'adattamento di Ivanov, Ivanov, Ivanov, primo testo di Anton Cechov scritto nel 1887. E infine l'intervento video di Daria Bignardi dal titolo Quando il gioco si fa duro i veri ansiosi smettono di esserlo (Italo Svevo lo sa), che dopo quelli di Massimo Recalcati e Philippe Daverio, arricchisce l'iniziativa del teatro di Andrèe Ruth Shammah. La direttrice del Parenti prosegue i suoi interventi su youtube #difficoltainopportunita con pillole video piene di flashback, episodi inediti della sua vita artistica e personale, ora pubblicati on line anche in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

