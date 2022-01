Un'altra scuola milanese occupata. Ieri gli studenti del liceo Severi Correnti di via Alcuino hanno votato in una assemblea nel cortile di occupare l'istituto, decisione che arriva dopo l'occupazione del classico Manzoni, durata dal 10 al 15 gennaio.

I ragazzi hanno creato una pagina Instagram con una foto dell'assemblea e creando stories che annunciano le attività in programma nella giornata, dal cineforum, al collettivo riuso, riciclo e fast fashion a energia nucleare e crisi energetica. E nelle storie hanno spiegato che «la presidenza ci ha chiuso tutte le classi del Severi quindi abbiamo spostato i collettivi al Correnti e nel cortile». Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Sempione che hanno aperto i lucchetti con cui erano stati chiusi i cancelli, e hanno permesso l'ingresso del personale. La protesta è anche alla politica della scuola che ha vietato l'intervallo in cortile e ha chiuso l'auletta studenti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

