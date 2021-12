Un'altra inchiesta nel mondo del calciomercato. Ieri i militari della Finanza, coordinati dal pm Giovanni Polizzi e dall'aggiunto Maurizio Romanelli, hanno effettuato perquisizioni nei confronti di Pietro Chiodi, agente sportivo, indagato assieme a Fali Ramadani, procuratore macedone tra i più potenti al mondo. Ramadani secondo l'accusa avrebbe occultato, ovvero trasferito, i proventi dell'evasione fiscale «su rapporti bancari accesi presso istituti di credito italiani ed esteri a nome di società». Al momento, secondo inquirenti e investigatori, il superprocuratore avrebbe nascosto all'erario circa 7 milioni sulle operazioni, una cifra provvisoria che potrebbe lievitare anche di parecchio. Acquisiti documenti anche di 11 società di serie A e B, non indagate, per far luce su presunte irregolarità legate alle commissioni per le mediazioni nella compravendita di calciatori.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021

